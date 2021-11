Die vergangenen Wochen waren bei der Lufthansa eine regelrechte Achterbahnfahrt. Bis Mitte Oktober fiel der Aktienkurs infolge einer Kapitalerhöhung und den "üblichen Querelen" bis in den Bereich um 5,50 Euro, ehe die Aktie innerhalb von nur drei Wochen fast 30 Prozent zulegen konnte und auf über sieben Euro kletterte. Dort setzte dann eine Korrektur ein, die nun eventuell eine neue Einstiegsgelegenheit bieten könnte.

Denn am Freitag ging der Kranich komplett in den Sturzflug über. Die Aktie verlor mehr als zehn Prozent von 6,21 auf 5,50 Euro. Damit schlug der Kurs genau da auf, wo im Oktober die 30-Prozent-Rallye startete. Auf diesem Niveau erfährt die Aktie also charttechnische Unterstützung. Damit ...

