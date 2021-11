2024 soll das erste Elektroauto des Smartphoneherstellers Xiaomi vom Band rollen. In der geplanten Fabrik in Peking sollen künftig jährlich 300.000 Fahrzeuge hergestellt werden. Zu den E-Autos selbst ist derweil noch nichts bekannt. Im März hatte Xiaomi, nach Samsung und Apple drittgrößter Smartphonehersteller der Welt, offiziell seinen Einstieg ins Elektroautogeschäft angekündigt. In den vergangenen Monaten ist in diesem Bereich einiges passiert. Wie geplant hatte Xiaomi im August eine mit rund 1,3 Milliarden Euro Startkapital ausgestattete Tochterfirma gegründet. Im Oktober erklärte Konzernchef Lei Jun, dass die ...

