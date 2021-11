In der zurückliegenden Börsenwoche, die vor allem am 26.11. nicht nur vom "Black Friday" des Einzelhandels, sondern ebenso auch der Aktienbörsen in Gestalt massiver Marktkorrekturen nach der erstmaligen Ausbreitung der neuen Covid 19-Omikron-Mutationsvariante aus Südafrika heraus gekennzeichnet war, schwächte sich der MSCI WORLD (Euro)-Index erheblich um - 2,7 % ab. Im Zuge der hiermit erneut verbundenen Underperformance zurückliegend besonders haussierender Qualitätswachstumswerte korrigierte das Themendepot Zukunftstechnologien sogar um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...