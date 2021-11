Pulsar Fusion ist ein britisches Startup, das über einen Hybrid-Raketenantrieb verfügt, der mit Plastikabfällen betrieben wird. Erste Testzündungen waren erfolgreich. In Großbritannien entsteht eine "grüne" Rakete. Die verwendet einen Hybridtreibstoff aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) und Distickstoffoxid als Oxidationsmittel. Das berichtet New Atlas. HDPE ist in Kunststoffprodukten geradezu omnipräsent, etwa in Waschmittel- und Getränkeflaschen. Nachschub für die Spritproduktion ist damit jederzeit verfügbar. Mehr zum Thema ...

