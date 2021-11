Im Jahr 2006 gründete Bill Gates zusammen mit einigen gleichgesinnten Visionären das Startup TerraPower, welches an der Entwicklung fortschrittlicher Kernenergie arbeitet. Mittlerweile plant das Unternehmen den Bau eines Demonstrationsreaktors in Wyoming.? TerraPower wurde 2006 von Bill Gates und einer Gruppe von Visionären gegründet? Erster Demonstrationsreaktor soll in Wyoming gebaut werden? Reaktoren von TerraPower verwenden innovatives Nuklearkonzept namens NatriumTerraPowerDas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...