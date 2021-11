Die Nerven zu verlieren, war immer irgendwie unprofessionell. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, die Energie ehrlich rauszulassen. Wie es geht und was es bringt. Ich möchte ein Glas an die Wand werfen, aber das gehört sich ja nicht. Ich möchte durch den Park rennen, bis ich völlig ausgepumpt bin, aber weil ich gerade erst mit einer Virus-Erkrankung durch bin, darf ich nicht. Ich möchte jemanden in eine Pfütze schubsen, aber naja, zivilisierte Gesellschaft und so. Mist. Konzentriert arbeiten fällt dieser Tage schwer. Wir beobachten die Nachrichtenlage, ...

