Angst vor der Omicron-Variante des Covid-virus macht sich breit und die Börsen schalten auf Vollbremsung. Gerade Luftfahrt-, Tourismuswerte und Aktien, die gerade sehr gut eglaufen sind, litten besodners. Jetzt gilt die Preisfrage: Black Friday and that's it oder startet jetzt eine länger Druststrecke. Ist die Jahresendrallye durch Covid 19 ausgebremst und beendet? Eienrseits natürlich von den weiteren Nachrichten über Omicron abhängig: Bisher bekannt - relativ leichte Verläufe, relativ viele jüngere Infizierte (könnte auch an der "jungen" bevplkerung in Süüdafrika liegen). Offen: Wie gut wirken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...