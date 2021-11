Deutsche Chefs blicken so skeptisch nach vorn wie zuletzt im Januar, also mitten in der zweiten Welle. Inzwischen hat die Verunsicherung auch die Börsianer erfasst, wie der Black Friday für den DAX zeigte. "Sollte sich die neue Variante als sehr aggressiv herausstellen, könnte dies wie bei der ersten Corona-Welle mit der Schließung des internationalen Flugverkehrs einhergehen", warnte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. Einige Staaten schränken die Reisefreiheit bereits ein oder stehen kurz davor. ...

