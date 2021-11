Mit einem Tweet hat der Sportartikelhersteller Anleger ins Grübeln gebracht. Was steckt hinter der verkündeten Zusammenarbeit mit COINBASE? Eine genauere Erklärung über den Inhalt der Zusammenarbeit mit der nach Kundenanzahl größten Kryptobörse blieb ADIDAS schuldig. Möglicherweise will sich der Konzern für Kryptozahlungen öffnen, COINBASE könnte in diesem Zusammenhang als eine Art Zahlungsdienstleister fungieren. Darüber hinaus wird auch über mögliche ADIDAS-NFTs spekuliert, da COINBASE zuletzt hier große Ambitionen verkündet hatte. Das Unternehmen arbeitet an einer eigenen NFT-Handelsplattform, wie im Rahmen der jüngsten Bilanzvorlage nochmals bestätigt wurde wurde. Starten soll der NFT-Dienst von COINBASE noch in diesem Jahr und bereits jetzt soll die Nachfrage enorm sein: 2,5 Mio. Nutzer sollen sich auf die Warteliste für den Dienst eingetragen haben. Ob die Zusammenarbeit im Rahmen der neuen Plattform erfolgt und etwa ADIDAS-NFTs dort gehandelt werden sollen, bleibt Spekulation. Neben einer Partnerschaft in Sachen Zahlungsintegration oder NFTs wird auch noch über eine andere Option diskutiert, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Denn der Sportartikelhersteller hat nur wenige Tage vor seinem COINBASE-Tweet verkündet, ins Metaverse einsteigen zu wollen. Zusammenarbeiten wollen die Herzogenauracher dabei mit dem Projekt The Sandbox, wie das Unternehmen ebenfalls auf Twitter mitteilte. Möglich wäre hier, dass COINBASE als dritter Partner ins Boot geholt worden ist. Noch halten sich sowohl ADIDAS als auch COINBASE bedeckt, was den Inhalt der Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen angeht. Dass ADIDAS die Fühler nach dem Kryptouniversum ausstreckt, ist aber kein Geheimnis mehr.



