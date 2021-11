DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

SAP - Mit der Ausrichtung auf die Cloud will SAP-Chef Christian Klein neue Anleger für den Softwarehersteller gewinnen. "Wir gewinnen viele neue Investoren hinzu, die auf Wachstum und Kundenerfolg setzen, und genau da liegt unser Schwerpunkt", sagte er in einem Interview. Nach der Ankündigung der neuen Strategie vor rund einem Jahr war der Aktienkurs innerhalb eines Tages um gut 20 Prozent abgestürzt. Trotzdem sei die Entscheidung richtig gewesen, so Klein: "Alle Industrien sind im Wandel, Unternehmen müssen sich transformieren, und mittlerweile sieht jeder, dass die Zukunft in der Cloud liegt - darauf müssen wir reagieren." (Handelsblatt)

TELEKOM - Die Deutsche Telekom bereitet in mehreren EU-Ländern Partnerschaften mit Investoren vor, um die Kosten für den Glasfaserausbau zu teilen. Unter anderem in Österreich ist ein Joint Venture in Vorbereitung, bei dem die Telekom und der Partner jeweils 150 Millionen Euro beisteuern sollen, erfuhr das Handelsblatt sowohl aus Finanz- wie aus Konzernkreisen. Einschließlich Schulden könnte das Gemeinschaftsunternehmen dabei mit rund 1 Milliarde bewertet werden. Anfang kommenden Jahres soll dazu ein Bieterverfahren beginnen. In Polen ist ein ähnliches Vorgehen vorgesehen. (Handelsblatt)

ITSU - Der Anbieter asiatischer Fast Food hält den Preis einer Mahlzeit seit Jahren bei höchstens 7 Pfund. Die Preise von Lebensmitteln und Dienstleistungen steigen jedoch rapide, und der Personalmangel seit der Wiedereröffnung der Gaststätten hat zu einem Lohnkampf geführt, bei dem höher bezahlte Restaurants Mitarbeiter von Fast-Food-Ketten abwerben. Itsu hat die Löhne seiner Angestellten in den Geschäften in diesem Jahr schon dreimal erhöht, während die Kosten für den Versand eines Containers mit Zutaten aus Korea in den vergangenen Wochen zwischen 2.000 und 16.000 Dollar schwankten. (Financial Times)

