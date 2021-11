The following instruments on XETRA do have their first trading 29.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.11.2021Aktien1 SE0016845655 Alpcot Holding AB2 SE0017131220 Resqunit AB3 US11135E2037 Broadstone Net Lease Inc.4 SE0016797773 Candles Scandinavia AB5 GB00BNYM9W73 Newmark Security PLC6 SE0016843486 Norditek Group AB7 BMG702782084 Petra Diamonds Ltd.8 CA28103Q1090 Edison Lithium Corp.Anleihen/ETN1 ES0001352618 Junta de Galicia2 FR0014006W65 Renault S.A.3 USG7052TAF87 Petrofac Ltd.4 FR0014006X98 UNEDIC5 FR0014006WB3 Crédit Agricole Public Sector SCF6 DE000LB2BJU6 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB2BJL5 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB2BJM3 Landesbank Baden-Württemberg9 DE000LB2BJP6 Landesbank Baden-Württemberg10 DE000LB2BJQ4 Landesbank Baden-Württemberg11 DE000LB2BJS0 Landesbank Baden-Württemberg12 DE000LB2BJT8 Landesbank Baden-Württemberg13 DE000LB2BKR0 Landesbank Baden-Württemberg14 US02361DAU46 Ameren Illinois Co.15 US025932AP92 American Financial Group Inc.16 US037389BB82 AON Corp.17 US040555CZ51 Arizona Public Service Co.18 US05348EBF51 Avalonbay Communities Inc.19 US053611AK55 Avery Dennison Corp.20 US059165EL08 Baltimore Gas & Electric Co.21 US092113AR00 Black Hills Corp.22 US11271RAB50 Brookfield Finance LLC23 US115236AB74 Brown & Brown Inc.24 US12541WAA80 C.H. Robinson Worldwide Inc.25 US127055AL59 Cabot Corp.26 US13645RAD61 Canadian Pacific Railway Co.27 US14040HCE36 Capital One Financial Corp.28 US15189XAR98 Centerpoint Energy Houston Electric LLC29 US202795JP60 Commonwealth Edison Co.30 US202795JD31 Commonwealth Edison Co.31 US202795HK91 Commonwealth Edison Co.32 US202795JR27 Commonwealth Edison Co.33 US202795JS00 Commonwealth Edison Co.34 US210518DC78 Consumers Energy Co.35 US25746UCZ03 Dominion Energy Inc.36 US25746UDG13 Dominion Energy Inc.37 US25746UCY38 Dominion Energy Inc.38 US260003AP32 Dover Corp.39 US26442CAU80 Duke Energy Carolinas LLC40 US26442CAN48 Duke Energy Carolinas LLC41 US26442CAH79 Duke Energy Carolinas LLC42 US26442CAY03 Duke Energy Carolinas LLC43 US26442CAE49 Duke Energy Carolinas LLC44 US26442CAZ77 Duke Energy Carolinas LLC45 US26441CBE49 Duke Energy Corp.46 US26441CBF14 Duke Energy Corp.47 US341099CL11 Duke Energy Florida LLC48 US26444HAH49 Duke Energy Florida LLC49 US263901AA85 Duke Energy Indiana LLC50 US26442EAG52 Duke Energy Ohio Inc.51 US26442EAF79 Duke Energy Ohio Inc.52 US26442RAD35 Duke Energy Progress LLC53 US26441YBC03 Duke Realty L.P.54 US29364WAW82 Entergy Louisiana LLC55 US29364NAT54 Entergy Mississippi LLC56 US054561AJ49 Equitable Holdings Inc.57 US03836WAB90 Essential Utilities Inc.58 US30161NAX93 Exelon Corp.59 US30161MAN39 Exelon Generation Co. LLC60 US30161MAG87 Exelon Generation Co. LLC61 US337932AC13 FirstEnergy Corp.62 US337932AL12 FirstEnergy Corp.63 US361448BA03 GATX Corp.64 US438516BS48 Honeywell International Inc.65 US438516BB13 Honeywell International Inc.66 US444859BG60 Humana Inc.67 US466313AJ20 Jabil Inc.68 US48305QAD51 Kaiser Foundation Hospitals69 US534187BK40 Lincoln National Corp.70 US571748BC51 Marsh & McLennan Cos. Inc.71 US573284AT34 Martin Marietta Materials Inc.72 US573284AV89 Martin Marietta Materials Inc.73 US595620AV77 Midamerican Energy Co.74 US615369AM79 Moody's Corp.75 US655844BT49 Norfolk Southern Corp.76 US629377CC47 NRG Energy Inc.77 US67077MAW82 Nutrien Ltd.78 US678858BV24 Oklahoma Gas & Electric Co.79 US695114CX41 PacifiCorp80 US695114CT39 PacifiCorp81 US695114CD86 PacifiCorp82 US695114CV84 PacifiCorp83 US695114CW67 PacifiCorp84 US695114CU02 PacifiCorp85 US720186AL95 Piedmont Natural Gas Co. Inc.86 US737679DE73 Potomac Electric Power Co.87 US693506BR74 PPG Industries Inc.88 US74456QBA31 Public Service Electric & Gas Co.89 US74456QAZ90 Public Service Electric & Gas Co.90 US74456QBY17 Public Service Electric & Gas Co.91 US74456QCD60 Public Service Electric & Gas Co.92 US74456QCC87 Public Service Electric & Gas Co.93 US74456QCA22 Public Service Electric & Gas Co.94 US74456QCB05 Public Service Electric & Gas Co.95 US78409VAP94 S&P Global Inc.96 US797440BY99 San Diego Gas & Electric Co.97 US816851AP42 Sempra98 US824348BJ44 Sherwin-Williams Co.99 US833034AM32 Snap-on Inc.100 FR0014006XA3 Société Générale S.A.101 US842400GG23 Southern California Edison Co.102 US842400FZ13 Southern California Edison Co.103 US842400FQ14 Southern California Edison Co.104 US842400GS60 Southern California Edison Co.105 US842434CT71 Southern California Gas Co.106 US842434CU45 Southern California Gas Co.107 US020002BA86 The Allstate Corp.108 US260543CY77 The Dow Chemical Co.109 US416515BE33 The Hartford Financial Services Group Inc.110 US693475AZ80 The PNC Financial Services Group Inc.111 US89417EAH27 The Travelers Companies Inc.112 US872540AU37 TJX Companies Inc.113 US891906AF67 Total System Services Inc.114 US89356BAA61 TransCanada Trust115 US90265EAR18 UDR Inc.116 US91324PBW14 UnitedHealth Group Inc.117 US91529YAN67 Unum Group118 US92345YAF34 Verisk Analytics Inc.119 US927804GA61 Virginia Electric & Power Co.120 US927804FR06 Virginia Electric & Power Co.121 US927804FP40 Virginia Electric & Power Co.122 US927804FL36 Virginia Electric & Power Co.123 US084423AU64 W.R. Berkley Corp.124 FR0014006XE5 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]125 US500769BQ66 Kreditanstalt für Wiederaufbau126 XS2411241693 Talanx AG127 XS2411241693 Talanx AG128 FR0014006TQ7 TDF Infrastructure SAS129 GB00BMTP1733 WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight130 GB00BMTP1626 WisdomTree Crypto Market131 GB00BMTP1519 WisdomTree Crypto Altcoins