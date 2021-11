Erleben wir ein DAX-Reversal zum Wochenstart? Erste Indikationen zeigen eine freundliche Eröffnung an und lassen die Tiefs aus der Freitagsnachbörse weit hinter sich. Der Schwung aus der Vorwoche baute sich bereits zum Start auf und nahm am Freitag deutliches Momentum auf. Im Verlauf ab dem Rekordhoch, was in der Woche zuvor noch recht zögerlich erreicht wurde, verlor der Index rund 1.000 Punkte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...