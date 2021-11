NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Evotec bei einem Kursziel von 55 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Wirkstoffforscher seien nun gut aufgestellt, um ihre Entwicklungsplattform in Umsatzwachstum im hohen Zehn-Prozent-Bereich und operatives Ergebniswachstum jenseits von 25 Prozent umzumünzen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Studie. Evotec sei Profiteur der Megatrends im Biotechbereich./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2021 / 01:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2021 / 01:15 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005664809

EVOTEC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de