Wichtige Punkte Upstart nutzt Big Data und künstliche Intelligenz, um die Kreditvergabe an Verbraucher zu verbessern. Der Umsatz stieg im letzten Jahr um 190 % stark an. Das Unternehmen wird mit dem 34-Fachen des Umsatzes gehandelt, obwohl es seit seinem Höchststand um 38 % gefallen ist. Upstart Holdings (WKN: A2QJL7) ging im Dezember 2020 an die Börse und das Fintech-Unternehmen hat sofort gute Ergebnisse eingefahren. Auf starke Ergebnisse im ersten Quartal folgte ein vierfaches digitales Umsatzwachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...