Der Omikron-Crash am Freitag hat auch die Aktie der Deutschen Telekom wieder verstärkt unter Druck gesetzt. Die Auswirkungen auf das defensive Geschäftsmodell dürften allerdings selbst bei einem schlimmeren Verlauf der neuen Corona-Variante eher gering sein. Angesichts des hohen Schuldenbergs plant die Telekom unabhängig davon einen Strategiewechsel.Wie das Handelsblatt berichtet, will die Telekom in mehreren EU-Ländern Partnerschaften mit Investoren für den Glasfaserausbau eingehen. So werde etwa ...

