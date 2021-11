Nach dem "schwarzen Freitag" stehen zum Wochenauftakt die Zeichen auf Erholung am deutschen Aktienmarkt. Der XDAX notiert eine halbe Stunde vor Xetra-Eröffnung bei 15.426 Punkten und damit rund 300 Zähler höher als am Freitag. Aus Tradersicht steht ein Gap im Mittelpunkt des Interesses.Der Freitagabend dürfte manchem Anleger noch in den Gliedern stecken. Der XDAX rutschte zeitweise auf 15.026 ab und drohte die wichtige 15.000-Punkte-Marke zu unterschreiten, nachdem eine neue Covid-19-Mutation von ...

