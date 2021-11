Der sogenannte Black-Friday machte zum Ende der vorigen Woche seinem Namen wirklich alle Ehre. Schuld daran hatte die neue Covid-Variante mit den klingendem Namen Omikon, welcher die Märkte stark fallen ließ. Wie es nun weitergeht mit DAX und co. schauen wir uns in der heutigen Videoanalyse genauer an.

Den vollständigen Artikel lesen ...