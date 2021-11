Die neue Coronavirus-Variante "Omikron" treibt die Aktie des Impfstoff-Herstellers Valneva (WKN: A0MVJZ) an. Nachdem sie bereits am Freitag um mehr als +8% zugelegt hat, explodiert sie aktuell bei Tradegate um mehr als +14% auf 29,64 €. Und das dürfte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Valneva ist ein französisches Biotechunternehmen mit Hauptsitz in Saint-Herbain. Die Gesellschaft ging hervor aus dem Zusammenschluss der französischen Vivalis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...