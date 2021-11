DGAP-News: tonies SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

Erfolgreicher Zusammenschluss: tonies SE startet Handel an der Deutschen Börse Frankfurt



29.11.2021 / 09:13

Pressemeldung



Erfolgreicher Zusammenschluss: tonies SE startet Handel an der Deutschen Börse Frankfurt



Luxemburg, Düsseldorf - 29. November 2021 - Die tonies SE ("tonies"), ein kategoriedefinierendes internationales Unternehmen für digitale Audiounterhaltung für Kinder, das auch als das Unternehmen hinter den Toniebox- und Tonies-Figuren bekannt ist, gab heute bekannt, dass seine Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol "TNIE" notiert werden. Die Boxine GmbH ("Boxine") und die 468 SPAC I SE, eine Special Purpose Acquisition Company (Akquisitionszweckgesellschaft) von Alexander Kudlich, Ludwig Ensthaler und Florian Leibert (General Partners von 468 Capital), haben ihren angekündigten Zusammenschluss am 26. November 2021 vollzogen und firmieren nun als tonies SE.

Durch die Unternehmenszusammenführung und die damit verbundene PIPE fließen tonies Bruttoerlöse in Höhe von rund 190 Millionen Euro zu. Das Geld soll in tonies internationale Wachstumsinitiativen, vor allem in den US-Markt, sowie in Produkt- und Plattformerweiterung investiert werden. Das Unternehmen erwartet im Jahr 2021 einen Umsatz von ca. 172 Millionen EUR und prognostiziert einen voraussichtlichen Umsatz in Höhe von 700 Millionen Euro für 2025.

Patric Faßbender, Co-CEO der tonies SE: "Der heutige Tag ist der Beginn eines neuen Kapitels für tonies. Mich freut es sehr zu sehen was das Unternehmen erreicht hat, seit ich vor fast 8 Jahren die Idee für die Toniebox hatte. Von einem solchen Erfolg hätte ich damals nicht zu träumen gewagt. Als börsennotiertes Unternehmen sind wir nun bestens gerüstet, um unsere kategorieführende Position zu stärken und neue, innovative Unterhaltungsformate für Kinder auf der ganzen Welt einzuführen."

Marcus Stahl, Co-CEO der tonies SE: "Die Notierung an der Frankfurter Börse ist ein wichtiger Meilenstein für das zukünftige Wachstum von tonies und legt den Grundstein für unsere ehrgeizigen Expansionspläne. Durch den Börsengang erhöht sich unsere unternehmerische Flexibilität und wir erhalten Zugang zu den Kapitalmärkten. Mit dem zusätzlichen Kapital im Rücken wird sich unser ambitioniertes Team weiter voll darauf konzentrieren, die vor uns liegenden Chancen zu ergreifen. Unsere langfristige Vision, Kindern Lern- und Unterhaltungserlebnisse in einer sicheren, bildschirmfreien und kontrollierten Umgebung zu ermöglichen, stand schon immer im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir freuen uns sehr, diese Phase als börsennotiertes Unternehmen gemeinsam mit einem Partner zu beginnen, der diese Vision teilt."



Tonies wird weiterhin von seinen Mitgründern Marcus Stahl und Patric Faßbender geführt, die gemeinsam den Vorstand bilden. Der neue tonies-Aufsichtsrat wird aus hochkarätigen und erfahrenen Mitgliedern aus einem breiten Spektrum von Branchen bestehen. Unter der Leitung von Anna Dimitrova (Vorsitzende, derzeit Chief Financial Officer bei Vodafone Deutschland) und Christian Bailly (stellvertretender Vorsitzender, derzeit Geschäftsführer bei Armira) gehören dem Aufsichtsrat außerdem Alexander Kudlich (Sponsor von 468 SPAC), Alexander Schemann (geschäftsführender Gesellschafter bei Armira), Helmut Jeggle (Geschäftsführer von Salvia und Aufsichtsratsvorsitzender von BioNTech), Stephanie Caspar (Mitglied des Vorstands der Axel Springer SE) und Thilo Fleck (Partner bei Berner Fleck Wettich) an. Gemeinsam mit dem Vorstand wird der Aufsichtsrat die internationale Stellung des Unternehmens stärken und so das Geschäft positiv beeinflussen, während er die Erweiterung des Produktportfolios von tonies unterstützt.

Über tonies SE

Tonies wurde 2013 gegründet und ist der Urheber einer neuen, milliardenschweren Kategorie für digitale Kinderunterhaltung. Das Unternehmen steht hinter dem preisgekrönten, bildschirmlosen tonies(R) Audio-Unterhaltungssystem für Kinder ab 3 Jahren. Das revolutionäre Ökosystem besteht aus dem Toniebox-Player und Audio-Figuren, Tonies genannt, die mit der Wiedergabe von Audioinhalten beginnen, wenn sie mit der Toniebox gekoppelt werden. Die derzeit verfügbaren 300 Audio-Figuren reichen von Hörbüchern bis Musik sowie von Wissensvermittlung bis hin zu Unterhaltung (u.a. weltweite Lizenzen für Frozen, Peppa Pig und Paw Patrol) sowie eine digitale Audio-Bibliothek mit zusätzlichen Inhalten. Tonies bietet Kindern ein digitales Geschichtenerzähl-Erlebnis, das ihre Fantasie anregt und ihnen intuitives, taktiles Spielen ermöglicht. Seit der Einführung des Produkts Ende 2016 hat Boxine mehr als 2,4 Millionen Tonieboxen und über 25 Millionen Tonies verkauft. Das Unternehmen ist derzeit in Deutschland, Österreich, der Schweiz, im Vereinigten Königreich, Irland, Frankreich und den USA vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://ir.tonies.com/

Ansprechpartner für die Medien

Für tonies S E

Christopher Zurheiden (Medien) Thomas Empt (Finanzkommunikation) Telefon: +49 211 542540 218

E-Mail: presse@tonies.com Telefon: +49 89 599 458 112

E-Mail: boxine@kekstcnc.com

Für 468 SPAC

Jobst Honig Telefon: +49 171 862 9967 E-Mail: jobst.honig@fgh.com

