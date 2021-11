Unterföhring (ots) -Mit Superhelden zum klaren Marktführer am Sonntag: Phantastische 14,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen machen den Superhero Sunday auf ProSieben zu einem wunderbaren Erfolg. Die Free-TV-Premiere von "Avengers:Endgame" erzielte in der Prime Time hervorragende 18,7 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 29.11.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Stella LosackerCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 1751815941email: stella.losacker@seven.onePhoto Production & EditingAlexandra Schmittphone: +49 (0) 89 95 07 - 1322email: alexandra.schmitt@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5085022