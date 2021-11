Am Black-Friday-Wochenende startet in den USA traditionell das Weihnachtsgeschäft und damit auch für Apple die heißeste Phase des Jahres. Analyst Dan Ives von Wedbush Securities erwartet, dass in den kommenden Wochen noch Millionen von iPhones über den Ladentisch gehen werden - und ist entsprechend optimistisch für das laufende Quartal.Große Rabatte auf aktuelle iPhone-Modelle gibt es selbst rund um den Schnäppchen-Feiertag Black Friday nur sehr selten, doch der Nachfrage nach den Smartphones tut ...

