Die Volkswagen-Aktie schnitt in den letzten Wochen deutlich schlechter ab als die Peer-Group. Ein Grund für die Underperformance im Vergleich zu BMW und Daimler ist sicherlich die anhaltende Diskussion rund um Vorstandschef Herbert Diess. Deshalb bleibt auch die Citigroup bei ihrer vorsichtigen Haltung gegenüber der Aktie.Die Citigroup hat die Volkswagen-Vorzüge von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Bei den Gewinnerwartungen an die Wolfsburger wie auch an BMW liegt Analyst Gabriel Adler unter dem Marktkonsens. ...

