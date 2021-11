Die reconcept GmbH wird aufgrund einer "sehr starken Investorennachfrage" ihren 6,25%-Green Bond (ISIN: DE000A3E5WT0) auf bis zu 15 Mio. Euro aufstocken. Das ursprüngliche Maximalvolumen in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro ist nach Angaben des Projektentwicklers im Bereich Erneuerbare Energien nahezu vollständig platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren, der Kupon wird halbjährlich ausgezahlt.

Die zufließenden Mittel dienen vor allem dem Ausbau der Projektentwicklung von reconcept im In- und Ausland. Geplant sind Windenergieanlagen sowie insbesondere Photovoltaik-Projekte in Deutschland - sowohl Solarparks auf Freiflächen als auch gewerbliche Aufdachanlagen. Darüber hinaus soll in die Weiterentwicklung der Projekt-Pipeline, in Windpark-Akquisitionen in Finnland sowie in Projektvorhaben ...

