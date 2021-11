Wochenausblick: Zahlen aus aller Welt

Werbung



In dieser Woche erwarten uns Dividenden und Konjunkturdaten aus der ganzen Welt.



Montag

Am Morgen um 9:00 Uhr hält der Präsident der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda eine Pressekonferenz über die japanische Geldpolitik. Die Leitzinsen der Bank of Japan befinden sich aktuell im negativen Bereich. Um 14:00 Uhr veröffentlicht das statistische Bundesamt die neuen Zahlen des Harmonisierten Verbraucherpreisindex. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex ist ein von der Europäischen Union entwickelter Index, welcher für alle Mitgliedstaaten der EU berechnet wird.





Dienstag

Das luxemburgische Immobilienunternehmen ADLER Group S.A. veröffentlicht seine Zahlen für das dritte Quartal 2021. Außerdem zahlen einige Unternehmen am Dienstag Dividende. Unter anderem LVMH, Coca-Cola und die eBay. Zusätzlich werden um 11:00 Uhr die Zahlen des Eurozonen Consumer Price Index veröffentlicht. Dieser Index ist ein wichtiger Richtwert für die Inflation in der Eurozone.

Mittwoch

Am Mittwoch werden die Einzelhandelsumsätze für die Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht. Außerdem zahlt der Chiphersteller NVIDIA Dividende.

Donnerstag

Am Donnerstag wird die Arbeitslosenquote der Eurozone veröffentlicht. Die USA veröffentlichen ebenfalls die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Außerdem zahlt die Bank of America Dividende.

Freitag

Am Freitag veranstaltet die Allianz ihren Capital Markets Day. Im Rahmen diese Events informiert der Konzern über die Strategie der Gruppe und die Entwicklung in den strategisch wichtigen Märkten. Außerdem veröffentlicht die Eurozone die Einzelhandelsumsätze und die USA veröffentlichen ihre Arbeitslosenquote. Weiterhin zahlt der Sportartikelhersteller Nike Dividende.

