Der US-Elektroautobauer Tesla wird die Serienproduktion in Grünheide einem Medienbericht zufolge bereits im Dezember aufnehmen. Die Zustimmung des brandenburgischen Landesamts für Umwelt solle voraussichtlich in den kommenden Tagen erfolgen, berichtete die Automobilwoche am Sonntag. Ursprünglich war der Start schon für Juli 2021 geplant, verzögerte sich aber wegen fehlender umweltrechtlicher Genehmigungen. Mehr zum Thema Musk zu Tesla-Mitarbeiter:innen: Spart Kosten, statt schneller zu produzieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...