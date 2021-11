Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax startet Stabilisierungsversuch ++ Deutsche Autoexporte brechen ein ++ Daimler Truck unter Druck.

> MÄRKTE & KURSE | Der Schock über die neue Corona-Variante Omikron ließ am Freitag auch an der Wallstreet die Kurse einbrechen. Wegen des Feiertags am Donnerstag wurde der Handel drei Stunden früher beendet. Der Dow Jones konnte die Verluste von zweitweise fast 3 % zum Handelsschluss eingrenzen und schloss mit einem Minus von 2,53 % bei 34.899 Punkten. Der S&P 500 gab um 2,27 % auf 4.594 Punkte nach. Auch der Nasdaq 100 konnte sich dem Negativtrend nicht entziehen und verlor 2,09 % auf 16.025 Punkte. Nach dem der Dax am vergangenen Freitag um satte 4,2 % eingebrochen war, werden heute an den deutschen Börsen zwei mögliche Szenarien gehandelt: Zum einem könnten Omikron und ein drohender Lockdown einen massiven Kurseinbruch auslösen. Das Alternativszenario wäre eine Stabilisierung mit einer anschließenden Jahresendrally auf reduziertem Ausgangsniveau. Die nächsten wichtigen Unterstützungen im Dax sind das Tief von Freitag bei 15.244 Punkten und die Marke von 15.000 Punkten. Außerdem gibt heute das Statistische Bundesamt die Inflationsrate für November bekannt. Der Dax eröffnete heute 1,05 % fester bei 15.418 Punkten und startet damit einen ersten Stabilisierungsversuch.

Eine schlechte Nachricht gab es von der deutschen Automobilindustrie.

