London (www.fondscheck.de) - Janus Henderson Group plc (NYSE: JHG, ASX: JHG) ernennt Andrew Hendry zum Head of Distribution in Asien (ohne Japan), so Janus Henderson Investors in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Hendry fängt im Februar 2022 im Unternehmen an und berichtet an Suzanne Cain, Global Head of Distribution. Er wird seinen Sitz in Singapur haben. ...

