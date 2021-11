DGAP-News: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Kooperation

Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg vereinbart mit SAP eine strategische Zusammenarbeit im Bereich Elektromobilität



29.11.2021 / 10:10

- Intelligente Ladelösungen mit der Heidelberg Wallbox - Einfaches Betreiben, Überwachen und Abrechnen über Cloud-Software - Dienstwagenflotten und Wohnanlagen als erste Zielmärkte Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat heute eine strategische Zusammenarbeit im Bereich Elektromobilität mit der SAP SE (Walldorf) abgeschlossen. Ziel ist es, die erfolgreiche Heidelberg Wallbox mit der kürzlich am Markt erschienenen Lösung SAP E-Mobility zu kombinieren, um künftig intelligente Ladelösungen anzubieten. Als einer der führenden Anbieter von Ladestationen für Elektro- und Hybridfahrzeuge bringt Heidelberg die vorhandene Hardware-Expertise zur Ladetechnik mit. SAP bietet die passende Softwarelösung für verschiedenste Ladeszenarien und stellt diese als Cloud-Angebot bereit.

Die reibungslose Interaktion der Heidelberg Ladestationen mit der Softwarelösung SAP E-Mobility wird durch eine SAP Partner Zertifizierung gewährleistet. Auf dieser Basis können nun zeitnah die ersten Pilotanlagen in der Metropolregion Rhein-Neckar entstehen.



Angebot von intelligenten Ladelösungen mit der Heidelberg Wallbox und der Software SAP E-Mobility geplant

Die smarte Softwarelösung SAP E-Mobility, welche erstmalig auf der IAA 2021 vorgestellt wurde und bereits erfolgreich von SAP selbst eingesetzt wird, ist ein Teil des Lösungsportfolios Industry Cloud von SAP. Die Softwarelösung SAP E-Mobility bietet Anwendern und Betreibern von Ladepunkten standardisierte und skalierbare Cloud-basierte Services, die eine Ende-zu-Ende-Integration in Abrechnungsprozesse gewährleistet. Diese industrieübergreifenden Services, gepaart mit den bewährten Ladelösungen von Heidelberg, versetzen Betreiber in die Lage, ihre Ladenetzwerke intelligent und zeitgemäß zu betreiben und somit ein langfristig nachhaltiges Flottenmanagement, z. B. mit integriertem Abrechnungsservice, Flotten-/Energie- oder auch detailliertem Lastmanagement aufzubauen. "Wir haben uns als Anbieter von Ladelösungen im Bereich der E-Mobilität erfolgreich etabliert. Jetzt forcieren wir den Ausbau neuer Geschäftsmodelle in diesem wachsenden Marktsegment", sagte Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg. "Dazu zählt auch der Betrieb von Ladepunkten mit der dazugehörigen Software. Mit der SAP haben wir einen idealen Partner gefunden, unser Angebot an intelligenten Lösungen erfolgreich auszubauen. Zwei Weltmarkführer aus der Metropolregion Rhein-Nackar bündeln ihre Kompetenzen im Berech der E-Mobilität - das hat Zukunft." Im Fokus von Heidelberg stehen zunächst Pilotprojekte, die vor allem für das Management von Elektro-Dienstwagenflotten wie auch für das Energiemanagement von Wohnanlagen geeignet sind. Vorgesehen sind die neuen Services für die Bereitstellung einer E-Ladeinfrastruktur in größeren Wohnanlagen sowie auf Mitarbeiter-, Hotel- und Restaurantparkplätzen. Mit Hilfe der Software SAP E-Mobility sollen zukünftig die Verwaltung der Wandladestationen und die Geschäftsprozesse rund um Abrechnung, Rechnungsstellung und Zahlung automatisch abwickelt werden. Heidelberg plant, die Produktpalette rund um die einfachen Wandladestationen nach ersten Markterfolgen Schritt für Schritt durch smarte Wallboxen zu erweitern. Durch die Integration mit der Lösung SAP E-Mobility kann die neue Heidelberg-Wallboxgeneration sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich betrieben werden. Heidelberg baut somit seine Produktpalette im Geschäftsfeld der Elektromobilität in Kombination mit SAP-Lösungen weiter aus und wird diese Komplettlösungen künftig auch vertreiben. Bild: Heidelberg vereinbart mit SAP eine strategische Zusammenarbeit im Bereich Elektromobilität, um künftig intelligente Ladelösungen anzubieten. Weitere Informationen zur Heidelberg Wallbox:

