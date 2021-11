Medieninformation (ots) -Mit einem rundum neuen Markenauftritt stellt sich LRQA (https://info.lrqa.com/lrqa-2021), einer der weltweit führenden Anbieter von Assurance-Dienstleistungen und ehemals Teil von Lloyd's Register, der Öffentlichkeit vor. Als unabhängiges Unternehmen wird LRQA die digitale Transformation des Assurance-Marktes vorantreiben und Kunden dabei unterstützen, der Vielzahl an neuartigen Risiken souverän zu begegnen. Dabei setzt LRQA auf fundiertes Fachwissen in den Bereichen Zertifizierung, Cybersicherheit, Inspektion, Nachhaltigkeit und Training.Unsere neue Marke LRQA verbindet unsere Tradition und umfassende Kompetenz mit einer stärkeren Fokussierung auf Assurance und die sich verändernde Risikolandschaft", erklärt Paul Butcher, CEO von LRQA. "Die digitale Transformation spielt eine zentrale Rolle in allen Bereichen der Assurance, und unsere Branche hat jetzt die Chance, eine sichere digitale Zukunft entscheidend mitzugestalten. Digitale Technologie ermöglicht effizientere und verlässliche Assurance-Dienstleistungen ohne Qualitätseinbußen. Datenanalysen liefern die Grundlage für erfolgreiches Risikomanagement. Nicht zuletzt müssen Unternehmen, die auch in Zukunft bestehen wollen, ihre digitalen Assets und Prozesse ebenso sichern, wie die physischen."Dem Launch der Marke LRQA war Mitte des Jahres der Verkauf der Geschäftsbereiche Business Assurance und Inspection Services des bekannten Traditionsunternehmens Lloyd's Register (LR) an Fonds von Goldman Sachs Asset Management vorangegangen. Auch der preisgekrönte Anbieter von Cybersicherheits-Lösungen Nettitude, ehemals Teil von LR, gehört zum neuen Unternehmen LRQA."Mit Nettitude bieten wir Spitzenkompetenz im Bereich der Cybersicherheit", so Paul Butcher. "Unsere globale Reichweite, unser breites Portfolio, das sämtliche Bereiche der Assurance abdeckt, und unser Technologie-Know-how machen uns zu einem zentralen Player am Markt."LRQA Marketing Direktorin Jeannie Ivanov fügt hinzu: "Wir freuen uns darauf, unserem Markt eine neue Identität zu geben. Von der proaktiven Identifizierung und Reduzierung von Risiken über mehr Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen bis hin zu transparenteren Lieferketten dank intelligenter Datenanalyse: LRQA blickt gemeinsam mit unseren Kunden in die Zukunft. LRQA steht für einen digitalen Ansatz, der unsere führende Rolle als digitaler Assurance-Dienstleister widerspiegelt. Wir nutzen das volle Potenzial der Technologie, um unseren Kunden in einer im Wandel begriffenen Welt zur Seite zu stehen - und das in allen Branchen."Im Juli 2021 gab Lloyd's Register den Verkauf von 100 Prozent seiner Geschäftsbereiche Business Assurance & Inspection Services, einschließlich des Cybersicherheitsgeschäfts Nettitude, an Goldman Sachs Asset Management bekannt. Die Transaktion wird voraussichtlich Ende 2021 nach erfolgter kartell- und aufsichtsrechtlicher Freigabe vollzogen.Über LRQALRQA (https://info.lrqa.com/lrqa-2021), ehemals Teil von Lloyd's Register, ist ein führender globaler Anbieter von Zertifizierungen, Cybersicherheit, Inspektionen und Schulungen im Bereich Assurance und Konformität. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Birmingham, UK, und Aktivitäten in über 120 Ländern ist von mehr 30 Akkreditierungsstellen weltweit anerkannt. LRQA unterstützt Kunden aus nahezu allen Branchen und Sektoren mit einem breiten Portfolio an Assurance-Dienstleistungen und hilft Ihnen so, sämtliche Geschäftsprozesse gegen die Risiken einer im Wandel begriffenen Welt abzusichern.Weitere Informationen: www.lrqa.com/de (https://info.lrqa.com/lrqa-2021)Pressekontakt:Kerstin AlhajsuleimanMarketing Managerin, Business Assurance & Inspection Services, LRQAE-Mail: kerstin.alhajsuleiman@lr.orgM: 0151-17205891Lloyd's Register Deutschland GmbHButzweilerhofallee 350829 KölnOriginal-Content von: Lloyd's Register (LRQA) Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160281/5085125