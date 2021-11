Wiesbaden (ots) -Die hessische Trägerin für Freiwilligendienste DRK Volunta unterstützt gemeinsam mit anderen Organisationen die Aktion freiefahrtfuerfreiwillige. Am Aktionstag, dem 3. Dezember 2021, sollen möglichst viele Postings in den Sozialen Medien für die Kampagne Aufmerksamkeit schaffen. Das Ziel: kostenfreie oder kostengünstige ÖPNV-Tickets für alle Freiwilligen in Deutschland. Diese Forderung unterstützen Verbände und Träger von Freiwilligendiensten unter dem Dach des Bundesarbeitskreises Freiwilliges Soziales Jahr (BAK FSJ).Mehr als 100.000 junge Menschen jährlich engagieren sich deutschlandweit in einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) oder einem Bundesfreiwilligendienst (BFD). Sie stellen dabei täglich an ihren Einsatzstellen ihre Zeit und Arbeitskraft in den Dienst der Gesellschaft. Bislang müssen sie ihre Bus- und Bahntickets zum Großteil selbst bezahlen - dabei erhalten sie für den Freiwilligendienst lediglich ein Taschengeld von ca. 300 bis 400 Euro. Bisherige kleine Erfolge der Kampagne in den Vorjahren, wie zum Beispiel die Einführung des Schülertickets für Freiwillige in Hessen, gehen der Rotkreuztochter nicht weit genug: "Wer sich ein Jahr lang freiwillig im sozialen Bereich engagiert, sollte den Freiwilligen im Wehrdienst zumindest in diesem Punkt gleichgestellt werden - Busse und Bahnen also komplett kostenfrei nutzen können", so Volunta-Geschäftsführer Peter Battenberg. Damit erhielte das freiwillige soziale oder ökologische Engagement auch in der Öffentlichkeit mehr Wertschätzung. Ein weiteres Argument ist die Chancengleichheit: "Mit dem Abbau finanzieller Hürden wird allen Interessierten - unabhängig von ihrer finanziellen Situation - der Zugang zum Freiwilligendienst erleichtert", ergänzt Battenberg. Schließlich, so ein letzter Pluspunkt, würde die Einführung möglichst kostenloser ÖPNV-Tickets die Freiwilligen verstärkt zur Nutzung umweltschonender Verkehrsmittel bewegen.Interessierte sind aufgerufen, die Aktion am 3. Dezember 2021 zu unterstützen: Freiwillige können zum Beispiel auf Instagram Selfies posten, die sie bei der Busfahrt zur Einsatzstelle zeigen, oder auf Twitter ihre individuellen Kosten für den ÖPNV dem Taschengeld gegenüberstellen. Neben dem Aktions-Hashtag freiefahrtfuerfreiwillige bieten sich noch weitere Hashtags an, etwa fsj föj bfd #öffis busundbahn sbahn #öpnv fürfreiwillige mobilität freiwilligendienst, fridaysforfuture, klimaschutz. Durch die Verknüpfung mit dem @-Zeichen sollen vor allem Politik und Verkehrsverbünde adressiert werden: beispielsweise @bmfsfj beziehungsweise @RegHessen sowie @DB_Bahn und @RMVdialog.Über VoluntaVolunta ist eine gemeinnützige Tochter des Deutschen Roten Kreuzes in Hessen. Volunta berät und betreut junge Menschen in ihrem Freiwilligendienst in Hessen und im Ausland. Außerdem organisiert Volunta Schüleraustausch nach Irland, Kanada, Südafrika und Spanien. Weitere Informationen auf www.volunta.dePressekontakt:Für Presseanfragen steht Ihnen Christine Orth zur Verfügung.Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbHAbraham-Lincoln-Str. 7Unternehmenskommunikation65189 WiesbadenTel. 0611 4 50 41 66 23E-Mail: christine.orth@volunta.deOriginal-Content von: Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134066/5085179