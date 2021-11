JERUSALEM/ ISRAEL (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Co. Ltd. hat heute einen weiteren Auftrag für die Lieferung von zahlreichen Elektrobussen aus Israel erhalten. Die BYD Copany Ltd. meldet heute einen umfangreichen Auftrag zur Lieferung von 100 Elektrobussen der neuen Generation. Auftraggeber...

Den vollständigen Artikel lesen ...