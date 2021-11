Die vergangene Woche war an der Börse von allgemeiner Verunsicherung geprägt. Am heutigen Montag ist eine erste Erholung eingetreten und auch im Wasserstoff-Sektor hellt sich die Stimmung etwas auf. Die Aktie von Plug Power zeigt sich in Relation zu anderen Titeln der Branche robust, auch wenn der Kurs ebenfalls nachgegeben hatte. Diese Marken sind in der neuen Woche jetzt für die Anleger wichtig.Die Plug-Power-Aktie befindet sich nach der starken Erholung im Oktober seit dem Monatswechsel in einer ...

