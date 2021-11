Köln (ots) -In diesem Jahr verzaubert der Online-Fotoservice Pixum seine Kund:innen ab dem 1. Dezember mit einem ganz besonderen Online-Adventskalender: In den 24 Türchen warten 24 attraktive Gutscheine für verschiedene Fotoprodukte von Pixum. Fotofans kommen hier voll auf ihre Kosten. Vom Pixum Fotobuch Insta, über klassische Fotogeschenke bis hin zu Pixum Handyhüllen gibt es jeden Tag einen attraktiven Preisnachlass zu entdecken.Auch in diesem besonderen Jahr versüßt Pixum allen Besucher:innen seiner Webseite das Warten aufs Weihnachtsfest mit einem besonderen Countdown: Die 24 Türchen des liebevoll gestalteten Online-Adventskalenders sind randvoll mit Überraschungen. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei - mitmachen lohnt sich und dranbleiben umso mehr!Wer noch nach einem Weihnachtsgeschenk für die Lieben sucht, kann sich wunderbar inspirieren lassen und die Gutscheincodes direkt für ganz persönliche Geschenke nutzen. Die Bestellfrist für die meisten Fotoprodukte von Pixum ist in diesem Jahr der 17.12.2021. Mehr Details zu den genauen Lieferzeiten aller Pixum Fotoprodukte gibt es unter https://www.pixum.de/lieferversprechen.Alle Details zum Online-Adventskalender von Pixum unter https://www.pixum.de/online-adventskalender.Pressekontakt:Ingo KreutzMobil: +49 (0) 152 56 762 632Nils DanielMobil: +49 (0) 151 46 222 912E-Mail: presse@pixum.compixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24663/5085254