Die Kursentwicklung der Adidas-Aktie in den letzten Wochen ist enttäuschend. Vor allem die Lieferkettenprobleme in Asien machen dem Sportartikelhersteller mächtig zu schaffen. Die Aktie ist am Freitag exakt auf den Stand von Anfang Mai gefallen, von wo aus ein neuer Aufwärtstrend sich etablieren könnte.

