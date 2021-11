New York (ots/PRNewswire) -Zwei Fintech-Unternehmen, PayOp und PayDo, haben ihre Zusammenarbeit im Bereich der Finanzdienstleistungen bestätigt. Die Partnerschaft zwischen den Unternehmen wird eine einzigartige Plattform für die Zahlungsakzeptanz und -abwicklung sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen weltweit bieten.Das Hauptziel dieser Zusammenarbeit besteht darin, die Zahlungsinstrumente zu verbessern und ihre Effizienz zu steigern und so zur Entwicklung der internationalen Zahlungsinfrastruktur beizutragen.PayOp-Nutzer können ohne zusätzliche Verzögerungen und Kommissionen Geld von ihrem Konto auf ihre PayDo-Brieftasche abheben. Diese Zusammenarbeit hat sich bereits als vorteilhaft für Händler aus allen Branchen erwiesen. Sie können nun einen kontinuierlichen Mittelfluss aufrechterhalten, ohne Rückschläge oder zusätzliche Gebühren befürchten zu müssen.Über PayOpPayOp (https://payop.com/)ist ein internationaler Zahlungsaggregator und -abwickler. Das Unternehmen bietet über 450 Zahlungsmethoden (einschließlich Internet Acquiring) für verschiedene Online-Geschäfte an. PayOp ist für Kunden in über 170 Ländern verfügbar.Die Büros des Unternehmens befinden sich in Singapur, Kanada, dem Vereinigten Königreich und der Ukraine. PayOp wird ausschliesslich mit Hilfe eines eigenen Software-Entwicklungsteams entwickelt und betrieben.Dienstleistungen von PayOp:- Das internationale Zahlungsgateway für die Annahme von Geldern;- Mehrere Abhebungsoptionen, einschließlich Massenabhebungen;- Lastschriften in Europa, Kanada, Asien und dem pazifischen Raum;- Internationales Karten-Acquiring (Visa und Mastercard) weltweit;- Ankauf lokaler Karten;- Instrumente zur Betrugsprävention.Über PayDoPayDo (https://paydo.com/en/) ist ein internationales virtuelles Bankinstitut und offizieller Zahlungsvermittler von Visa/MasterCard. PayDo bietet mit seiner fortschrittlichen Zahlungsplattform Lösungen für natürliche und juristische Personen, einschliesslich europäischer IBAN für Einwohner in der ganzen Welt, ein e-Wallet und PayDo Quick Checkout.PayDo Quick Checkout ist eine einzigartige Funktion, die für eine benutzerfreundliche Zahlungserfahrung sorgt und die Konversion steigert. Sie ermöglicht es Händlern auf der ganzen Welt, Zahlungen schnell und sicher einzuziehen.Dienstleistungen von PayDo:- Alle Funktionen des virtuellen Bankings;- SEPA-, TARGET2-, SWIFT-Zahlungen mit individueller Bankverbindung;- Händlerdienste über e-Wallet (PayDo Quick Checkout);- Mehrwährungskonto.Pressekontakt:Denis Miloserdovbusiness@payop.com+1 778 650 9577Original-Content von: PayOp, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160284/5085283