Wegen der neuen Coronavirus-Variante Omikron liegen überall die Nerven blank. Auch an der Börse, wie die scharfen Kurseinbrüche bei DAX & Co. am Freitag belegen. Neues Leben hauchen dafür die schlechten Pandemie-Nachrichten jenen Titel ein, die sich bereits früher als Corona-Gewinner erwiesen. Im DAX trifft das insbesondere auf Delivery Hero,...

Den vollständigen Artikel lesen ...