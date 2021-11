Wer in den USA in den neuen Spiderman geht, könnte zu seinem Ticket ein NFT geschenkt bekommen. Die Blockchain dahinter sei umweltfreundlich, behaupten die Verleger. In den USA ist es schon länger Brauch, Vorbestellern von Kinokarten kleine Geschenke zu offerieren. Die internationale Kinokette AMC tut sich nun mit Verleger Sony zusammen, um blockchain-basierte Sammelkarten an die Ticketkäufer von Premierenkarten für den nächsten Spiderman-Film zu verschenken. Über die Mitgliedschaften bei den AMC-Clubs "Stub Premiere", "A-List" und "Investor Connect" lassen ...

