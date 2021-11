Eine goldene Banking-Card? Bei der Neobank Revolut kannst du das jetzt im wahrsten Sinne des Wortes bekommen. Doch die mit 24 Karat vergoldete Mastercard ist nicht ganz billig - und noch dazu limitiert. Metallkarten sind insbesondere bei den Neobanken inzwischen Teil des jeweils teuersten Kontomodells. Die in London ansässige Revolut-Bank, die es seit 2015 gibt, geht noch einen Schritt weiter und hat jetzt eine mit 24 Karat vergoldete Mastercard angekündigt, die in der EU, in Großbritannien und den USA erhältlich sein wird. Ganz billig ist die vergoldete Karte mit knapp 80 Euro nicht, dafür ...

