Das Schürfen von Kryptowährungen verbraucht enorm viel Energie. In Kasachstan hat dies nun sogar zu einer Krise in der Stromversorgung geführt. Strom ist in Kasachstan relativ günstig. Seit China im Mai dieses Jahres das Schürfen von Kryptowährungen verboten hat, haben viele Miner ihre Aktivitäten in den benachbarten Binnenstaat verlegt. Das scheint das Stromnetz im Land jedoch zu überfordern: In weiten Teilen Kasachstans fiel nun der Strom aus. Mehr zum Thema Krypto-News: Der tägliche Newsblog rund um Bitcoin und Co...

