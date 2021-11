Immer häufiger wird im Bereich der Prothetik mit 3D-Druck gearbeitet. Einen weiteren Vorstoß meldet jetzt eine britische Klinik. Das neue Verfahren soll schnell und unkompliziert für Ergebnisse sorgen, die möglichst echt aussehen. Schneller und unkomplizierter: Diese beiden Pluspunkte bringt die Herstellung von Augenprothesen aus dem 3D-Drucker mit sich. Ein Ingenieur aus Großbritannien ist nun der erste Mensch weltweit, dem so ein künstliches Auge ohne Alternativ-Prothesen eingesetzt wurde. Mehr zum Thema Von Kieferprothesen bis zum menschlichen Herzen: Was der 3D-Druck in der Medizin leisten kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...