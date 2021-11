Heidelberger Druckmaschinen 4.47% SIGAVEST (VVUMKL00): Heidelberger Druck vereinbart Zusammenarbeit mit SAP in der E-Mobilität. Die von Heidelberg entwickelten Wallboxen werden dabei der der SAP-Mobility kombiniert werden. SAP liefert dazu die Software für verschiedene Ladeszenarien und bietet diese in der Cloud an. (29.11. 11:51) >> mehr comments zu Heidelberger Druckmaschinen: www.boerse-social.com/launch/aktie/heidelberger_druckmaschinen_ag Volkswagen Vz. 0.77% yannikYBbretzel (911718DB): Zukauf einer weiteren Position ... VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN , Gewichtung + 0,29 % (29.11. 11:47) >> mehr comments zu Volkswagen Vz.: www.boerse-social.com/launch/aktie/volkswagen_vz Volkswagen ...

