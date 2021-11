Am Freitag war auch die Aktie von Standard Lithium in den Strudel fallender Kurse geraten, als die Nachricht der neuen Corona-Variante Omikron die Runde machte. Doch heute schlägt der Lithiumproduzent bereits eindrucksvoll zurück. Im europäischen Handel verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von mehr als vier Prozent und schiebt sich damit wieder über die Marke von neun Euro. Rückenwind verschafft die eingereichte Studie über die Produktionsstätte in Süd-Arkansas.

Zwar hatte Standard Lithium die Studie bereits im Oktober vorgestellt, doch nun wurde diese offiziell eingereicht und ist auch online verfügbar. Damit dürften die Attacken der Shortseller ein Ende haben, die zuletzt immer wieder behaupteten, dass Lithium nicht halten kann, was es in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...