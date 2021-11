Bad Wimpfen (ots) -Wie können die Tierwohlstandards angehoben und damit die Wettbewerbsfähigkeit sowie Erträge der deutschen Landwirtschaft gestärkt werden? Über diese Frage diskutiert Lidl am 30. November mit Vertretern der Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung sowie des Tier- und Verbraucherschutzes in Berlin. Interessierte Zuschauer können die Veranstaltung "Lidl im Dialog" live unter https://anmeldung.me/tierwohldialog/ sowie über den Lidl-LinkedIn-Kanal verfolgen und aktiv Fragen stellen.Als Grundlage für die Diskussion hat Lidl durch das Handelsblatt Research Institute eine repräsentative Umfrage erstellen lassen. Demnach legt auch die Mehrheit der Verbraucher Wert auf mehr Tierwohl: Für 89 Prozent der Befragten ist Tierwohl ein wichtiges Kaufkriterium. 83 Prozent der Konsumenten achten beim Einkauf auf die Haltungsformkennzeichnung. Rund 80 Prozent sprechen sich für eine Ausweitung der Haltungsformkennzeichnung auf Bedientheken, Gastronomie und verarbeitete Lebensmittel aus.Auf dem Podium diskutieren Benjamin Steeb (Mitglied der Geschäftsleitung Lidl Stiftung), Peter Wesjohann (Vorstandsvorsitzender der PHW-Gruppe), Thomas Schröder (Präsident des Deutschen Tierschutzbundes), Anne Markwardt (Leiterin Team Lebensmittel des Verbraucherzentrale Bundesverbands) und Bernhard Krüsken (Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes). Weitere Impulse für den Dialog wird Prof. Harald Grethe (Leiter des Fachgebiets Internationaler Agrarhandel und Entwicklung der Humboldt-Universität zu Berlin) liefern. Durch den Abend führt Dr. Tanja Busse als Moderatorin.Die Ergebnisse der Diskussion sollen in gemeinsamen Ziele, Positionen und Lösungsansätzen münden, die Lidl in einen Fahrplan für mehr Tierwohl überführt, um diese im Nachgang mit allen Teilnehmern der Wertschöpfungskette umzusetzen.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5085474