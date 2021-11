Wissenschaftler:innen vom Max-Planck-Institut für Astrophysik haben in Simulationen Sterne in Berührung mit Schwarzen Löchern gebracht. Dabei wollten sie herausfinden, wie Sterne beschaffen sein müssen, um eine solche Begegnung zu überleben. Kommt ein Stern einem massereichen Schwarzen Loch zu nahe, kann die extreme Anziehungskraft den Stern zunächst deformieren und im schlimmsten Fall in dünne Fäden aus Materie zerreißen, die dann von dem Schwarzen Loch verschlungen werden (Tidal-Disruption-Event). In der Forschung spricht man dabei von Spaghettisierung oder dem Spaghetti-Effekt. Abhängig von verschiedenen Voraussetzungen können ...

