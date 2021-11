Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung am Markt für Bankanleihen ist getrübt, berichten die Analysten der Helaba.Dies zeige sich am ITRAXX Senior Financials, der zuletzt einen deutlichen Satz nach oben gemacht habe. Für Verunsicherung würden die Corona-Mutation in Südafrika und das hiesige Infektionsgeschehen sorgen. Einschränkungen des öffentlichen Lebens würden die konjunkturelle Entwicklung gefährden. Bis jetzt allerdings sei die befürchtete Welle von Kreditausfällen im Zuge der Pandemie ausgefallen. Dies gehe aus einer am letzten Dienstag veröffentlichten Umfrage der Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing (BKS) unter Risikomanagern von deutschen Banken hervor. Ungeachtet dessen würden die Bankenaufseher warnen, dass zukünftig noch pandemiebedingte Ausfälle hinzukommen könnten. ...

