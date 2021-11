Mainz (ots) -Woche 51/21Samstag, 18.12.Bitte Programmänderungen beachten:18.40 Die Abenteuer von Tim und StruppiDas Geheimnis der Einhorn(The Adventures of Tintin)Regie: Steven SpielbergUSA 201120.15 E.T. - Der Außerirdische(E.T. - The Extraterrestrial)Regie: Steven SpielbergUSA 198222.00 Unheimliche Begegnung der dritten Art(Close Encounters of the Third Kind)Regie: Steven SpielbergUSA 19770.10 Der weiße Hai(Jaws)Regie: Steven SpielbergUSA 19752.10 Unheimliche Begegnung der dritten Art(Close Encounters of the Third Kind) (von 22.00 Uhr)4.20 Die Abenteuer von Tim und StruppiDas Geheimnis der Einhorn(The Adventures of Tintin) (von 18.40 Uhr)(Bitte streichen: Titel folgt um 18.40 Uhr, 20.15 Uhr, 22.00 Uhr, 0.10 Uhr, 2.10 Uhr und 4.20 Uhr)Sonntag, 19.12.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 Die Hochzeit meines besten Freundes(My Best Friend's Wedding)Regie: P.J. HoganUSA 199721.50 Vier Hochzeiten und ein Todesfall(Four Weddings and a Funeral)Regie: Mike NewellGroßbritannien 199323.45 ... und dann kam Polly(Along came Polly)Regie: John HamburgUSA 20031.05 Freunde mit gewissen Vorzügen(Friends With Benefits)Regie: Will GluckUSA 2011(Bitte streichen: Titel folgt um 20.15 Uhr, 21.50 Uhr, 23.45 Uhr und 1.05 Uhr)Montag, 20.12.Bitte Programmänderungen beachten:6.50 Freunde mit gewissen Vorzügen(Friends With Benefits)Regie: Will GluckUSA 20118.35 Vier Hochzeiten und ein Todesfall(Four Weddings and a Funeral)Regie: Mike NewellGroßbritannien 1993(Bitte streichen: Titel folgt um 6.50 Uhr und 8.35 Uhr)Dienstag, 21.12.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 PaddingtonRegie: Paul KingGroßbritannien/Frankreich 201421.40 Paddington 2Regie: Paul KingFrankreich/Großbritannien 2017(Bitte streichen: Titel folgt um 20.15 Uhr und 21.40 Uhr)Donnerstag, 23.12.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 Tatsächlich...Liebe(Love Actually)Regie: Richard CurtisGroßbritannien 200322.20 Besser geht's nicht(As good as it gets)Regie: James L. BrooksUSA 19970.30 Kuck mal wer da spricht!(Look Who's Talking)Regie: Amy HeckerlingUSA 1989(Bitte streichen: Titel folgt um 20.15 Uhr, 22.20 Uhr und 0.30 Uhr)Woche 52/21Samstag, 25.12.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück(Bridget Jones' Diary)Regie: Sharon MaguireGroßbritannien/USA/Frankreich 200121.45 Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns(The Edge von Reason)Regie: Beeban KidronUSA 200423.20 Tatsächlich...Liebe(Love Actually)Regie: Richard CurtisGroßbritannien 2003(Bitte streichen: Titel folgt um 20.15 Uhr, 21.45 Uhr und 23.20 Uhr)Sonntag, 26.12.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 Zurück in die Zukunft(Back to the Future)Regie: Robert ZemeckisUSA 198522.00 Zurück in die Zukunft II(Back to the Future II)Regie: Robert ZemeckisUSA 198923.40 Zurück in die Zukunft III(Back to the Future III)Regie: Robert ZemeckisUSA 1990(Bitte streichen: Titel folgt um 20.15 Uhr, 22.00 Uhr und 23.40 Uhr)Montag, 27.12.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 Die Bourne Identität(The Bourne Identity)Regie: Doug LimanDeutschland/USA/Tschechoslowakei 200222.00 Die Bourne Verschwörung(The Bourne Supremacy)Regie: Paul GreengrassDeutschland/USA 200423.40 Das Bourne Ultimatum(The Bourne Ultimatum)Regie: Paul GreengrassUSA 2007(Bitte streichen: Titel folgt um 20.15 Uhr, 22.00 Uhr und 23.40 Uhr)Dienstag, 28.12.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 Die Mumie(The Mummy)Regie: Stephen SommersUSA 199922.05 Bram Stoker's DraculaRegie: Francis Ford CoppolaUSA 19920.05 Das Ding aus einer anderen Welt(The Thing)Regie: John CarpenterUSA 1981(Bitte streichen: Titel folgt um 20.15 Uhr, 22.05 Uhr und 0.05 Uhr)Mittwoch, 29.12.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 Vergessene Welt: Jurassic Park(The Lost World)Regie: Steven SpielbergUSA 199722.10 Jurassic Park 3Regie: Joe JohnstonUSA 200123.35 HannibalRegie: Ridley ScottUSA 20011.35 Bram Stoker's DraculaRegie: Francis Ford CoppolaUSA 1992(Bitte streichen: Titel folgt um 20.15 Uhr, 22.10 Uhr, 23.35 Uhr und 1.35 Uhr)Freitag, 31.12.Bitte Programmänderungen beachten:23.15 Jackass: The MovieRegie: Jeff TremaineUSA 20020.35 Jackass 2.5Regie: Jeff TremaineUSA 20071.35 Beavis & Butt-Head machen's in Amerika(Beavis and Butt-Head Do America)Regie: Mike JudgeUSA 19962.50 Jackass: The Movie(von 23.15 Uhr)4.10 Jackass 2.5(von 0.35 Uhr)(Bitte streichen: Titel folgt um 23.15 Uhr, 0.35 Uhr, 1.35 Uhr, 2.50 Uhr und 4.10 Uhr)Pressekontakt:ZDF/KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5085562