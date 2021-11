DJ Merck & Co und Eisai erhalten EU-Zulassung für Lenvima/Keytruda

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Die Pharmakonzerne Merck & Co und Eisai Co haben von der Europäischen Kommission die Zulassung für die Kombination von Eisais Lenvima und Mercks Keytruda bei zwei Indikationen erhalten. Das US- und das japanische Unternehmen erklärten, dass die Zulassungen die Kombination für die Erstlinienbehandlung von Erwachsenen mit fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom, der häufigsten Form von Nierenkrebs, umfassen.

Die Kombination sei damit nun auch für Erwachsene mit fortgeschrittenem oder rezidivierendem Endometriumkarzinom zugelassen, bei denen die Krankheit während oder nach einer vorherigen Behandlung mit einer platinhaltigen Therapie in einem beliebigen Setting fortgeschritten ist und die keine Kandidaten für eine kurative Operation oder Bestrahlung sind.

Eisai und Merck hatten im März 2018 eine Kooperation zur gemeinsamen Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Lenvima als Monotherapie und in Kombination mit Mercks Blockbuster-Krebsmedikament Keytruda geschlossen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DG/DJN/jhe/uxd

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2021 07:33 ET (12:33 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.