Im Schemaverse kommandiert ihr eine Flotte von Raumschiffen mithilfe von SQL. Das Spiel ist vollständig in einer PostgreSQL-Datenbank implementiert und bringt euch gängige SQL-Commands in spielerischer Manier näher. Schemaverse ist ein Online-Strategiespiel, das vollständig in einer PostgreSQL-Datenbank implementiert wurde. Ziel des Spiels ist es, Raumschiffe zu bauen, mit denen ihr fremde Planeten erobert und gegen andere Spieler:innen kämpft. Um das zu tun, müsst ihr mithilfe von SQL-Commands auf die Datenbank einwirken, eine fancy UI gibt es nicht. Die einzelnen Level des Spiels heißen Tics, nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...