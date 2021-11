Düsseldorf (ots) -Ministerin Yvonne Gebauer und Direktor Dr. Tobias Schmid würdigen Engagement gegen CybermobbingDas Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen und die Landesanstalt für Medien NRW zeichnen 112 Schulen mit dem Medienscouts NRW-Abzeichen aus. Die Auszeichnung erhalten Schulen, die sich in diesem Jahr in besonderem Maße in der Umsetzung des Angebots engagiert haben. Von den ausgezeichneten Schulen erhalten 66 Schulen erstmals auch das Sonderabzeichen "Medienscouts-Schule gegen Cybermobbing".Die Medienscouts NRW stehen ihren Mitschülerinnen und Mitschülern bei Fragen und Problemen im digitalen Alltag zur Seite. An ihren Schulen sind die Medienscouts ein wichtiger Bestandteil bei der Vermittlung von Medienkompetenz. Die Umsetzung des Angebots variiert an den teilnehmenden Schulen nach dem jeweiligen Schulkonzept. Schulen, an denen die Medienscouts eine besonders präsente Rolle einnehmen, wurden jetzt mit einem entsprechenden Abzeichen ausgezeichnet. "Cybermobbing ist Gewalt und unsere Kinder und Jugendlichen sollen und dürfen keine Angst haben, sich dagegen zu wehren. Medienscouts sind eine erste Anlaufstelle, die mitunter schon durch das bloße Zuhören helfen können. Je weiter die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten voranschreiten, desto mehr setze ich mich dafür ein, dass Kinder digitale Empathie entwickeln und nicht allein gelassen werden. Deshalb ist mir der Einsatz der Medienscouts so wichtig und ich unterstütze diese sehr gerne, verbunden mit einem großen Dank an die engagierten Schulen", sagte Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer.Trotz der erschwerten Bedingungen durch Distanz- und Wechselunterricht sind das Interesse und das Engagement bei den Medienscouts NRW ungebrochen. "Die Corona-Pandemie war auch für die Medienscouts vor Ort eine große Herausforderung und dabei wurden sie gerade in dieser Zeit besonders von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern gebraucht. Eine Extremsituation, wie wir sie in diesem Jahr hatten, ist für so ein Angebot auch ein kleiner Härtetest, den die Medienscouts und ihre Schulen mit Auszeichnung bestanden haben. Mit den zusätzlichen Mitteln des Ministeriums können wir das Angebot in den kommenden Jahren noch stärker ausweiten", so Dr. Tobias Schmid, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW.Stellvertretend für alle ausgezeichneten Schulen gratulierten Ministerin Yvonne Gebauer und Direktor Dr. Tobias Schmid den Medienscouts und Beratungslehrkräften des Theodor-Fliedner-Gymnasiums in Düsseldorf zu ihrer Auszeichnung. Die Medienscouts NRW sind das größte Medienscouts-Angebot im deutschsprachigen Raum. Seit Start des Angebots wurden in Nordrhein-Westfalen rund 4.400 Schülerinnen und Schüler und 1.900 Beratungslehrkräfte an etwa 1.000 Schulen ausgebildet. Für das Medienscouts NRW-Abzeichen können sich jedes Jahr Schulen bewerben, die bei der Umsetzung des Angebots ein besonderes Engagement nachweisen können.Eine Liste mit allen ausgezeichneten Schulen finden Sie hier (https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/NeueWebsite_0120/Presse/Pressemitteilung/MedienscoutsschulenNRW_2021_22.pdf).Medienscouts NRWDie Medienscouts NRW sind ein Angebot der Landesanstalt für Medien NRW. An teilnehmenden Schulen stehen speziell ausgebildete Schülerinnen und Schüler ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zur Seite, um Problemen wie Cybermobbing im digitalen Alltag vorzubeugen. Das Angebot folgt damit dem Peer-to-Peer Ansatz und setzt auf das spezielle Vertrauensverhältnis zwischen Gleichaltrigen. Medienscouts gibt es aktuell an rund 1.000 Schulen in Nordrhein-Westfalen. Die stetige Ausweitung des Angebots wird durch Mittel des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen ermöglicht. Die Kooperation zwischen Schulministerium und Medienanstalt NRW wurde kürzlich für die kommenden Jahre verlängert.Pressekontakt:Marian KuligTelefon: 0211 - 77 00 7 - 555E-Mail: presse@medienanstalt-nrw.deInternet: www.medienanstalt-nrw.deOriginal-Content von: Landesanstalt für Medien NRW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63026/5085769