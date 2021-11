Die Wiener Börse hat am Montag im Verlauf ihre frühen Gewinne ausgebaut. Das Aufkommen einer neuen, laut WHO-Expertenbezeichnung "besorgniserregenden Variante" des Coronavirus hatte am Freitag für eine Kurstalfahrt an den internationalen Börsen gesorgt. Am heutigen Handelstag standen die Zeichen bis zuletzt auf Erholung.Um kurz nach 14 Uhr notierte der heimische Leitindex ATX um 1,55 Prozent höher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...